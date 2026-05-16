栃木県警下野署で、送検のため車に乗り込む容疑者の少年＝16日午前栃木県上三川町の強盗殺人事件で、下野署捜査本部は16日、強盗殺人容疑で新たに相模原市と川崎市の高校生の少年（16）2人を逮捕した。逮捕者は少年4人となり、現場にいた全員を逮捕したと明らかにした。14日の事件の数日前に現場付近で目撃された車と、3月に東京都内で起きた窃盗未遂事件で使われた車の特徴が酷似していたことも判明。匿名・流動型犯罪グループ