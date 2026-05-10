カルチャー動画メディア「McGuffin（マクガフィン）」が手がけるYouTube動画シリーズ「東出昌大の名店探訪」がネット上で大きな話題になっています。【写真】東出昌大タバコをくゆらせ「だらだらと飲むと思うんですけど…」2025年2月に配信開始。俳優の東出昌大さんが名店を訪ねる内容で、「歴史文化とここにしかない食をただただ味わう飯テロ動画である」（チャンネル説明から引用）。これまでに6回配信され、最新回のタ