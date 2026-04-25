次期スタンダードスマホ「Sony Xperia 10 VIII」と見られるモデル名が電気機器安全規格適合試験を通過！写真は既存の10 VIIIEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてベルギーの認証機関「SGS Belgium」の検査をSony（以下、ソニー）の未発表な製品「PM-1520-BV」、「PM-1521-BV」、「PM-1522-BV」、「PM-1523-BV」、「PM-1524-BV」、「PM-1525-BV」（以下、PM-152*-BV）が2026年3月20日（金）付