俳優の高畑裕太（32）が16日、自身のSNSを更新。9年前に起こした不祥事について声明を発表した。高畑は16年8月に逮捕され、後に不起訴になったが、以降は活動を休止。19年8月に活動を再開していた。「この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声明を発表させていただく運びとなりました。長文となりますが、ご一読いただけますと幸いです。本声明は、私自身の過去の責任について否定するためのものではありませ