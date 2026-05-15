近年、SNSは情報の流動性が高まり、投稿はすぐに流れて消費されていきます。また、強い主張や刺激的なコンテンツが優先される傾向により、ユーザーが気軽に発信しづらい環境も生まれています。その結果、「投稿しても残らない」「発信しても反応がない」といった体験が積み重なり、SNS利用そのものに疲れを感じている人も多いはず。「コレクトピア」は自分の趣味を「コレクション」という形にまとめ、自分の「好き」を記録して深め