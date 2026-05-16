パナソニック「LUMIX S 40mm F2」は、2026年6月発売のフルサイズ対応の単焦点レンズ。50mmよりわずかに余裕のある、40mmという焦点距離がその特徴になる。 Lマウントに対応しており、パナソニックはもちろん、ライカやシグマのボディでも使用可能。今回試用したブラックに加え、シルバーのカラーバリエーションも用意されている。 外観・仕様 外形寸法は約Φ69.4×40.9mmで、質量は約144g。自然な画角