アフリカ中部のコンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が起きていて、これまでに感染が疑われる65人が死亡しました。ロイター通信によりますと、アフリカ連合（＝AU)の疾病対策センターは15日、コンゴ民主共和国の東部イトゥリ州でエボラ出血熱の流行が確認されたと発表しました。これまでに感染が疑われる患者が246人確認されていて、このうち65人が亡くなったということです。流行が確認されたコンゴ民主共和国の東部では、反政府