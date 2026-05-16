長野・松本市にある松本空港で、2頭のヤギが“助っ人”として活躍している。ヤギたちは空港の一角の草刈りを担当し、朝から夕方まで草を食べている。近くの公園からも“勤勉な”ヤギの様子を見られることから、公園利用者からの評判もよいという。空港で働くヤギの“助っ人”長野・松本市にある松本空港で撮影されたのは、ムシャムシャと仲良く草を食べるヤギだ。茶色いほうが「ひーちゃん」で、白いほうが「まーちゃん」だ。気ま