腸を整え、糖尿病予防に効果的な食材は何か。医師の松生恒夫さんは「血糖値を低下させるインスリンの効果を改善し、大腸がん予防や便秘解消効果のある、ヨーロッパで古くから親しまれてきた食材がある。私のクリニックでも、大腸がんの手術をしたことがある患者に摂取をすすめている」という――。※本稿は、森豊、松生恒夫『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AtlasStudio※