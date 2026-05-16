アメリカのトランプ大統領は15日、過激派組織「イスラム国」のナンバー2にあたる幹部を殺害したと発表しました。トランプ大統領は15日、SNSで「アメリカ軍とナイジェリア軍による作戦により、過激派組織『イスラム国』ナンバー2のアブ・ビラル・アル・ミヌキ氏が、殺害された」と投稿しました。トランプ氏は「極めて複雑な任務を完璧に遂行し、世界で最も活発なテロリストを戦場から排除した」として、軍による作戦を称賛しました