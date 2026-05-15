15日に東京ドームで行われた巨人―DeNA7回戦で、「危険スイング」のため巨人の浦田に警告が告げられた。浦田は七回の打席でファウルを打った際、スイングで手から離れたバットが投手前に転がった。12日に始まった新ルールで初めての罰則規定の適用となった。規定でバットを投げ出して他者を脅かす行為が「危険スイング」と定められた。故意、過失は問わない。バットが他者に当たらなければ今回のように「警告」。1試合の中で同