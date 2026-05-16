高級車を複数所有する女性YouTuberのあま猫さんが2026年5月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、「ランボルギーニウルス」を2台持ちすることになったと報告した。リセールに失敗し、「ウルス」を2台持ちすることにあま猫さんは「SUBARU WRX STI」「レクサス IS500 First Edition」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「フェラーリ 812 Superfast」「ランボルギーニ ウルスSE