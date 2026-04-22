京都府南丹市園部町で行方不明になっていた小学生の安達結希（ゆき）くん（11）の遺体を遺棄したとして、養父・安達優季（ゆうき）容疑者（37）が逮捕された事件。京都府警は4月15日に安達容疑者の自宅を家宅捜索し、翌日未明に安達容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕。安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、「首をしめつけて殺した」と殺害についても認めているという。「結希くんが行方不明になった3月23日