13人の日本人選手がプレーしている今季のメジャーリーグ。期待以上の活躍を見せている選手もいれば、期待通りのプレーができていない選手もいる。◆村上・岡本が好調の一方で…13人のうち“ルーキー”は3人。開幕前はメジャーへの適応に時間がかかるか、期待外れに終わると予想されていた野手2人が躍動している。村上宗隆は開幕から持ち前のパワーと選球眼を如何なく発揮。一時は本塁打数で両リーグトップに躍り出るなど、ホ