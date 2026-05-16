大韓サッカー協会が本大会に臨む26選手を公式発表した大韓サッカー協会（KFA）は5月16日、今年6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）本大会に臨む韓国代表メンバー26人を発表した。今回のメンバーには、代表の絶対的なキャプテンであり、現在はアメリカのロサンゼルスFCでプレーするFWソン・フンミンが順当に選出された。自身4度目の大舞台に挑む大黒柱のほか、実力派の海外組や国内リーグの精鋭たちが名を連ねた。ま