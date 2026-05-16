政令市の仙台市は、宮城県から権限や財源を得て事実上独立する特別市への移行を目指して活動を活発化させる。機運醸成のためにロゴを作成しており、今後シンポジウムも開催する計画だ。経済を活性化させて国内の拠点都市になる青写真を描くが、実現への課題は多く、県や他自治体からは反発の声もあがる。（市江航大）「東北のために」「仙台市が財源と権限の移譲を受けることで、東北のためにやれることがある。地域を持続的に