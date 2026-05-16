韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、新メイクアップシリーズ「glow」の新作として「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」が登場します。スキンケアのようなみずみずしさと、メイク崩れを防ぐフィックス機能を兼ね備えた新感覚プライマー。気になる毛穴や凹凸を自然にぼかしながら、うるおい感のあるふんわり肌へ導いてくれる注目アイテムです。毎日のメイクをもっと快適にしてくれる新作をチェッ