12月25日に、法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、東京地検特捜部に在宅起訴されたインフルエンサーの「宮崎麗果」こと黒木麗香被告（37）。報道によれば、宮崎氏と自身が代表を務める広告会社「Solarie（ソラリエ）」は、架空の業務委託費を計上するなどして、’21年1月期と’23年〜’24年1月期に会社の所得約4億9600万円を圧縮。法人税約1億2600万円を脱税したほか、’22年2月から’24年1月には会社が支払うべき消