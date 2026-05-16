栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害者宅付近で事件の約１週間前に見つかった盗難ナンバーの不審車両が、今年３月に東京都内で起きた窃盗未遂事件への関与が疑われる車と特徴が一致していることが、捜査関係者への取材でわかった。県警や警視庁は両事件に共通の人物が関与している可能性があるとみている。被害者宅付近では今月６日、不審車両に関する通報があり、県警は、盗まれたナンバープレートを付けた車に乗っていた茨