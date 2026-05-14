タレントの紗栄子（39）が、沖縄でのセクシーな水着姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】紗栄子のセクシーな水着姿（複数カット）モデルとして活躍する18歳の長男・道休蓮さんと、16歳の次男、2人の息子がいる紗栄子。これまでもInstagramでプールを満喫する親子の動画や、息子2人の顔出しショットを投稿し、「お子さんが2人いるママさんには見えない」「すごくダルビッシュ投手に見えました」「パパに激似！」などと話