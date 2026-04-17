Huluにて、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、本⽇4⽉17⽇（⾦）の22：54 より、劇場版『名探偵コナン』過去作全28作品の⼀挙配信が開始された。本⽇、地上波『⾦曜ロードショー』にて放送された劇場版第25作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含む3作品の⾒放題配信が開始された。これにより、劇場版『名探偵コナン』全28作品がHuluに集結。第1作から