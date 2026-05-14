NTTドコモは、「JリーグオールスターDAZNカップ ドコモキャンペーン」を13日に開始した。6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるJリーグオールスター戦への招待チケットプレゼントなど、6つのキャンペーンを実施する。 今回のキャンペーンや大会におけるNTTドコモの取り組みは、大会のプラチナパートナーとして実施するもの。dポイントや