上司や取引先とのコミュニケーションで注意する言葉は何か。元スタバCEOの岩田松雄氏は「目上の人や取引先が言った冗談は、笑いながらも真剣に聞いておいたほうがいい」という――。※本稿は、岩田松雄『新版「君にまかせたい」と言われる人になる51の考え方』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■リーダーだって周囲から認められたいリーダ