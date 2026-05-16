シンプルだから作りやすい抹茶ババロアの黄金比率生クリーム1/2カップ抹茶大さじ1砂糖60g卵黄2個分牛乳1カップ粉ゼラチン5gふわりととろけるような舌ざわりが心地よいババロア。抹茶のほのかな苦みがやさしい甘さにマッチします。抹茶ババロア材料(約18×8×高さ6cmのパウンド型1台分)生クリーム1/2カップ抹茶大さじ1（6g）グラニュー糖（または上白糖）60g卵黄（Mサイズ）2個分牛乳1カップ粉ゼラチン5gおいしく作るためのポイント