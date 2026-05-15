Appleが今年中に「折りたたみiPhone」を投入するとの見方が強まっています。海外では折りたたみスマホのユーザー数は増えており、特に中国ではApple以外の大手メーカーから多数の製品が販売されています。それに対して日本では折りたたみスマホの普及度はまだ低いのが実情です。なぜ日本だけ温度感が違うのか。海外、特に中国の折りたたみスマホ市場の状況と、Apple参入がもたらすインパクトを追いました。【写真】中国では「富