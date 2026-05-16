新年度が始まって1か月と少し。環境の変化に、不安や悩みを抱えている人も多いのでは？そんな不安を取り除く一つの手段となっているのが、タロットカードや手相を見て、様々な悩みにアドバイスをしてくれる「占い」。 【写真を見る】謎に包まれた占い師の世界…いくら稼ぐ? ｢ホテル暮らし｣｢家族には占いを信じてもらえない｣ 意外なプライベートも 若者の3割以上が「占いへの関心が高まった」と答えたというデー