歌手の愛内里菜(45)が16日、自身のXを更新。アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。「恋はスリル、ショック、サスペンス」「I can’t stop my love for you」などアニメ「名探偵コナン」に多くの楽曲を提供している愛内は、「『名探偵コナン』の作品に関わらせていただく中で、山崎和佳奈さんの声から伝わる毛利蘭の強さや優しさ、その想いを感じながら歌詞を書