東京都大田区内の小学校で、昨年6月に教え子である女子児童の後方から私用のスマホをスカート内に差し向け下着を撮影したとして今年4月、性的姿態等撮影処罰法違反の疑いで逮捕・起訴された小学校教諭の若松晃司郎容疑者(39)。警視庁は女子児童の水筒の飲み口に下半身をこすりつけるなどしたとして、器物損壊容疑で13日までに再逮捕した。約17年間にわたり盗撮を繰り返してきた若松容疑者は実は、以前の勤務先の小学校でも盗