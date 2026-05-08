Photo: 浅田 よわ美 ROOMIE 2026年3月29日掲載の記事より転載 最近、ずっと欲しくてたまらないものがありました。 Photo: 浅田 よわ美 それは「土鍋」。一時期はせいろにハマっていたのですが、せいろにハマっていた友人たちがこぞって「土鍋」の話をし始めたんです。そして、いざホームパーティーで土鍋ごは