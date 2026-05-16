スタッド・ドゥ・ランスの中村敬斗は今季、移籍騒動で出遅れたものの、リーグ・ドゥ（フランス２部）では別格で、最終節になんと４点を叩き込むなど、29試合で14ゴールを挙げた。昨シーズンにリーグ・アン（１部）で11点をマークしていることを考えれば、当然の活躍という見方もあるかもしれないが、伊東純也（現ゲンク）らの主力がごっそり抜け、周りのクオリティが落ちた点を考えれば、立派な数字だ。だが、チームは６位に