チュニジアサッカー連盟は現地５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むチュニジア代表のメンバーを発表した。W杯のグループステージではスウェーデン、日本、オランダと戦う。パリ・サンジェルマンの21歳FWハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選出。一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。そんななか、フランスメディア『FOOTMERCATO』によ