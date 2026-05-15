わいせつ行為を行ったとして県立学校の女性教諭が懲戒免職処分となりました。 懲戒免職となったのは北薩地区の県立学校の女性教諭(51)です。 教諭は、昨年度までの2年間、被害者の体をさわったり、わいせつ行為をしたりしました。 「相手との適切な距離感を誤ってしまった」 「相手との適切な距離感を誤ってしまった。教員として極めて不適切な行為だった」などと話しているということです。 この教諭の学校の女性校長(57)