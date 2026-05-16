image: Amazon.co.jp この記事は2025年5月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アクティブな活動を楽しむアウトドアでは、できるだけ身軽になりたいもの。普段使いの財布だと動きの制限や紛失のリスクがあるため、携帯性に優れたアウトドア用の財布があると重宝します。今回紹介するDOD（ディー