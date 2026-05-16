コカ・コーラシステムは14日、「やかんの麦茶 from 爽健美茶」において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2の第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇を公開した。【写真】「あの謎すぎる髪型をこんな綺麗に…」“風間くんママ”役で登場した南野陽子4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り