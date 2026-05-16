夏気分を盛り上げてくれる、遊び心たっぷりの新作スイーツが今年も登場♡チロルチョコから、「チロルのすいか割りBOX」が2026年5月18日（月）より全国発売されます。毎年人気を集める“すいか割り体験”が楽しめるBOXが、今年はさらにパワーアップ！「伯方の塩」をかけて味わう新仕様になり、甘さと塩味の絶妙なバランスが楽しめる夏限定の特別感あふれる商品です。 夏気分満点のすいか割りBOX 「チロルの