5月14日の午前7時から、『ミスタードーナツ』が期間限定商品の事前予約を開始した。しかし、まもなくして同社公式サイトで「お詫び」を掲載する事態となり、ネット上で物議を醸している。【写真】「プレミア感出し過ぎ」ミスド『もっちゅりん』衝撃の注文ページミスド『もっちゅりん』予約開始で即“幻”に事前予約が行われたのは、昨年、ミスタードーナツ55周年を記念して発売された『もっちゅりん』。名前のとおり“もっちゅ