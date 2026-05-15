先日、総務省がこどもの日にちなんで発表した、今年4月1日時点の15歳未満の子どもの数は1329万人。前年に比べ35万人少なく、1982年から45年連続の減少となり、過去最少となった。また、2月に厚生労働省が発表した2025年の出生数も70万5809人で、10年連続で過去最少に。少子化に歯止めがかからない状況の中、SNSを中心にやり玉に挙がっているのが「こども家庭庁」だ。【映像】「成果はあったんですか？」と聞かれるも、一切答えよ