日本協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊事実上の構想外からの復帰を目指したＭＦ守田英正（スポルティング）は落選となった。ＭＦ南野拓実、ＭＦ三笘薫の負傷による選外により、ＭＦ鎌田大地をシャドー（１トップ後方）枠でカウントし、ボランチを手厚くする方法もあったが、森保一監督は本職ボランチを４枚（鎌田、佐野海舟、田中碧、遠藤航）のみ選出。３