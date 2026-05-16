女優瀬戸朝香（49）が16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。MCのダウンタウン・浜田雅功（63）に“積年の恨み”？をぶつけた。浜田は「思い出してんけど…昔、イメージ悪かった？」と31年前、フジテレビ「HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP」で共演した際、自身の印象が悪かったのではないかと、質問をぶつけた。「“オマエ、ヤンキーやろ！”みたいなこと、あなたに言ってなかった？」と思い出した浜田に、瀬戸は