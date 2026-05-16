半導体大手のキオクシアホールディングスは今年4月から3カ月間の最終利益について、前の年の同じ時期のおよそ47倍の8690億円となる見込みを示しました。【映像】キオクシアの会見の様子キオクシアが発表した今年3月までの1年間の最終利益は前の年のほぼ2倍の5544億円でした。旺盛なAIの需要を受けたデータセンター向けなどの設備投資が続いたことなどが要因です。今年6月までの3カ月間の最終利益は前の年のおよそ47倍の869