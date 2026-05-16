5月13日、静岡県伊東市に本社を置く伊豆急行は社員が勤務時間中に予約専用端末を使用し、座席指定券を不正に発券していたと発表した。同社は「不正行為防止教育などを再徹底」4月16日、伊東市にある伊豆高原駅できっぷ販売業務をしている該当社員が、予約専用端末を私用して、私用の移動のため自身を含めた社員5人分の特急「踊り子2号」伊豆急下田駅―横浜駅間の普通車指定席券と乗車券を購入。その際、1列4人の座席2列8人分