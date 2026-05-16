大阪杯、天皇賞・春と連勝したクロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）は北村友とコンビ継続で宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）に参戦する。16日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整し、来週中に帰厩する。同一年の大阪杯、天皇賞・春、宝塚記念を全て勝てば褒賞金3億円（外国産馬は1億5000万円）が交付される。父キタサンブラックは