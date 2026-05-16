ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。リーゼントではない時の自身の髪形を明かした。綾小路と言えば、金髪のリーゼントがトレードマーク。女優の飯島直子が「普段はその頭？」と聞くと「そうです」と答え、まず朝起きて、髪をセットすると語った。だが、「悪目立ちしたくない時」には、「あえて世を忍ぶ仮の姿で」髪を下していると