「犯罪者シリーズでいこうかなと思ってんねんけどな」【写真】ずぶ濡れで『人間讃歌』を熱唱する渋谷すばるそんな発言で物議を醸しているのは、元『関ジャニ∞』のメンバーで、現在はソロアーティストとして活動する渋谷すばる。5月8日午前1時前、音声配信アプリで行われたライブ配信での一幕だった。渋谷すばるの悪ノリ配信当初は、ファンからのリクエストに応えて旧ジャニーズ時代の楽曲を流すなど、和やかなムードで雑談を