メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の住宅の庭で16日、刺し傷のある女性が倒れているのが見つかり、死亡しました。警察は義理の弟が何らかの事情を知っているとみて調べる方針です。 死亡したのは四日市市川島新町のパート従業員、田中直美さん（53）です。 16日午前9時ごろ、この住宅の庭で田中さんが倒れているのを、夫が見つけました。 田中さんは腹や胸に刃物で刺されたような傷が複数あり、病