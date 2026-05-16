使い勝手抜群の豚こまと“かさまし食材”のエノキは相性抜群。今回は、「だれでもつくれる」をモットーに、SNSで人気を集める料理研究家のまるみキッチンさんに、うま味たっぷりの「豚こまキャベエノキのスタミナ蒸し」のレシピを教えてもらいました。豚こま切れ肉は蒸し料理にもおすすめキャベツやエノキ、豚肉から出たうま味たっぷりの蒸し汁が美味！焼き肉のタレを使ったさっぱりポン酢はイチオシです。【写真】レンチンする