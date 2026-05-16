鶴見太郎『ユダヤ人の歴史』（中公新書）が、中東情勢の緊迫による関心の高まりもあってだろう、刊行から1年以上経った今も増刷を重ねている。本書は古代のユダヤ教の始まりや現代のホロコースト、イスラエル建国といった授業で習うような出来事だけでなく、取り上げられることの少ない中世から近代のユダヤ人の歴史も網羅。自分たちの国を失い世界各地で暮らしてきた彼らの、多様な姿を浮かび上がらせる。 参考： そ