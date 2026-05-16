鶴見太郎『ユダヤ人歴史』（中公新書）が、中東情勢の緊迫による関心の高まりもあってだろう、刊行から1年以上経った今も増刷を重ねている。本書は古代のユダヤ教の始まりや現代のホロコースト、イスラエル建国といった授業で習うような出来事だけでなく、取り上げられることの少ない中世から近代のユダヤ人歴史も網羅。自分たちの国を失い世界各地で暮らしてきた彼らの、多様な姿を浮かび上がらせる。 参考： そ