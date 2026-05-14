【ミスタードーナツ】から登場した、和風の新作「限定ドーナツ」はもう食べた？ 宇治抹茶を練り込んだ生地にさまざまな和スイーツ素材を組み合わせ、和菓子とドーナツを融合させたような1品。どうやら、定番化を願う熱い声があがっているとのウワサもあるよう。そんなミスドの新作限定ドーナツを、まだ食べていない人は食べ逃さないよう急いでチェックして！ まるでケーキ！？ 宇治抹