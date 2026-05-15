歌手のファサ（MAMAMOO）が、過去に足の裏に大火傷を負っていた事実を明かし、ファンに驚きを与えた。5月14日、歌手カン・ミンギョンのYouTubeチャンネルにファサが出演し、ドライブをしながらトークを繰り広げた。二人はカン・ミンギョンが所属するDAVICHI（ダビチ）のコンサートにゲスト出演したことをきっかけに親交を深めたという。【画像】“公然わいせつ罪”とされたファサの過激ダンス道中、カン・ミンギョンがファサの足の