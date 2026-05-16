お笑いコンビ、バナナマン設楽統（53）が15日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）に出演。お笑い芸人になる前の職業を明かした。今放送は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」で、事前収録放送となった。体調不良で休養中の日村勇紀（54）は収録に不参加。ゲストはSnow Man深澤辰哉（34）。設楽と深澤は西武鉄道の特急ラビューに乗って、設楽の地元、埼玉県秩父市に向かった。設